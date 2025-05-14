Göztepe, Uşak’ı Yenerek Yükseldi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NE YÜKSELME GARANTİSİ

Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu’nda, Ada Yem Uşak Basketbol takımını 70-59 mağlup ederek üst lige çıkma şansını elde etti. Mücadele, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İlk periyotta 20-13 önde olan Göztepe, devreyi de 35-24’lük skorla kapadı. Üçüncü periyotta da rakibine karşı 52-42’lik bir üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, maçı 70-59 kazanarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi garantiliyor.

Göztepe, final grubundaki son karşılaşmasını cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanması durumunda final grubunu birinci sırada tamamlama hedefini sürdürüyor.