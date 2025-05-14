Haberler

Göztepe, Uşak’ı Yenerek Yükseldi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NE YÜKSELME GARANTİSİ

Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu’nda, Ada Yem Uşak Basketbol takımını 70-59 mağlup ederek üst lige çıkma şansını elde etti. Mücadele, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. İlk periyotta 20-13 önde olan Göztepe, devreyi de 35-24’lük skorla kapadı. Üçüncü periyotta da rakibine karşı 52-42’lik bir üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, maçı 70-59 kazanarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi garantiliyor.

Göztepe, final grubundaki son karşılaşmasını cumartesi günü Ege Üniversitesi Daçka ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanması durumunda final grubunu birinci sırada tamamlama hedefini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Ziyaretini Eleştirdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Kongre üyelerinin izinsiz olarak ICE merkezine girmesini siyasi şov olarak değerlendirdi. Newark Belediye Başkanı Ras Baraka ise merkezle ilgili kaygılarını ifade etti.
Haberler

Trabzonspor Finalde Madalya Almaktan Vazgeçti

Trabzonspor, finalde 3-0 yenildiği Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası madalya seremonisine katılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.