Göztepe, Üst Sıralara Yükseldi

Göztepe, Süper Lig’de Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettikten sonra yeniden çıkışa geçti. Yakın zamanda evinde Başakşehir’i 4-1 yenerek momentum kazanan sarı-kırmızılı takım, Adana’dan da galibiyetle döndü ve uzun bir aradan sonra üst üste iki zaferle ikinci bir seri yakalamış oldu. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinde olan Göz-Göz, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Aldığı galibiyetlerle 46 puana ulaşan Göztepe, ligde 7. sıraya yerleşerek Avrupa umutlarını yeniden yeşertti.

KADRODAKİ SIKINTILAR

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının kazandığı 3 puanın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Maçın başlangıcını iyi değerlendirerek ilk 20 dakikada 2 gol atmayı başardıklarını dile getiren Stoilov, sakatlıklar sebebiyle 18 kişilik kadroyu oluşturmanın zorluğuna da dikkat çekti. “Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bu golle beraber baskı altına girdik. Ancak bunlar bizim adımıza kesinlikle bahane olamaz.” dedi. Adana’da sadece 13 oyuncuyla mücadele ettiklerine ve altyapıdan destek aldıklarına da vurgu yaptı.

REKABETİ ARTIRMA GEREKEN BİR KONUDUR

Sakat oyuncuların çokluğunun rekabeti azalttığını belirten Stoilov, sözlerine şu şekilde devam etti: “Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalıyız. Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.”