Göztepe Ve Aras Spor, Çeyrek Finale Yükseldi

İzmir’in Sultanlar Ligi temsilcileri Göztepe ile Aras Spor, Kadınlar Kupa Voley’de grup müsabakalarını başarıyla geçerek çeyrek finale yükseldi. Bursa’da gerçekleştirilen 3’üncü Grup karşılaşmalarında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 ve Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 yenerek grubu lider tamamladı. Göztepe’de 14 yaşındaki milli pasör Melis Erdoğan, Bahçelievler müsabakasında süre alarak önemli bir başarıya imza attı.

ARAS SPOR DA BAŞARILI

Aras Spor ise Ankara’da düzenlenen 1’inci Grup karşılaşmalarında Türk Havayolları’nı 3-1 ve Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek grup liderliğini korudu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, “Kulüp tarihimizde ilk kez Kupa Voley’de çeyrek finaldeyiz. İzmir, 13 sene sonra ilk kez Kupa Voley’de çeyrek finalde. Tüm neşemizle, hep birlikte yolumuza devam ediyoruz” denildi.

KUPA VOLEY TARİHİ

Son olarak 2012-13 sezonunda Karşıyaka’nın alt ligde olmasına rağmen Kupa Voley’de 4’lü Final oynamış ve 4’üncü olma başarısını göstermişti.

