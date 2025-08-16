Göztepe ve Fenerbahçe berabere kaldı

GÖZTEPE İLE FENERBAHÇE MAÇINDA BERABERLİK

Trendyol Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç, 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. İlk yarının başlarında, 14. dakikada Göztepe önemli bir fırsat yakaladı. Olaitan’ın sol kanattan yaptığı ortada, defanstan seken top altıpas içerisinde Bokele’nin önünde kaldı. Bokele’nin vuruşu ise Fenerbahçeli Brown’a çarpıp taca gitmekten kurtulamadı. 23. dakikada Olaitan, ceza sahası sağ çizgisinden serbest vuruş kullanarak kaleye attığı şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarının sonlarına doğru 37. dakikada Göztepe bir kez daha atak yaptı. Olaitan, Janderson ile verkaş yaparak ceza sahasına girdi. Ancak vuruşu sonrası defansın müdahalesiyle topu Juan aldı. Juan’ın şutunda, top yine defans tarafından taca gönderildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda, oyun sıkça duran faullerle kesildi. 61. dakikada Göztepe, Juan’ın yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Göztepe’nin bir diğer oyuncusu İsmail Köybaşı da 65. dakikada üst üste iki sarı kart gördü ve o da kırmızı kartla dışarı çıktı. Göztepe’nin ardından Fenerbahçe de 10 kişi kalmak zorunda oldu. Jayden Oosterwolde, rakibine yaptığı faul nedeniyle 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın son dakikalarında, 90. dakikada Fenerbahçe, bir penaltı bekleyerek VAR incelemesi sonucunda 90+3. dakikada penaltı kazandı. Talisca topun başına geçti ancak penaltıda kaleciyi geçemedi. Maçın geri kalan süresinde başka gol olmadı ve takımlar puanları paylaştı. Böylece Fenerbahçe, puanını 1’e çıkarırken, Göztepe 4 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Her iki takım da bu maçlardan iyi sonuçlar alarak ligdeki pozisyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor.