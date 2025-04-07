Göztepe Ve Gaziantep FK Berabere Kaldı

GÖZTEPE VE GAZİANTEPSPOR PUANLARI PAYLAŞTI

İzmir’de yapılan Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilen maç 1-1 sona erdi. Bu karşılaşmada kazanan çıkmadı ve her iki ekip de birer puanı hanesine yazdırdı.

BURAK BOZAN’IN BAŞARILARI

Karşılaşmanın gözdesi Gaziantep FK’nın kalecisi Burak Bozan oldu. 45. dakikada Göztepe’nin kazandığı penaltıda Brezilyalı futbolcu Romulo’ya geçit vermedi ve böylelikle ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Genç kaleci, 48. dakikada Halil Dervişoğlu’nun takımının 1-0 öne geçiren golünde de asisti yaparak dikkat çekti.

Ev sahibi Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un attığı golle maçta eşitliği sağladı. Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 39’a yükseltti. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gitme planı yapıyor. Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.