Göztepe Ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta dikkat çeken anlar ikinci yarıda yaşandı. 49. dakikada Göztepe, sağ kanattan bir korner kullandı ve Heliton, topu penaltı noktasına çevirdi. Olaitan’ın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Deniz tarafından son anda kornere çeldirildi. Ardından 50. dakikada Göztepe, sol kanattan Cherni ile bir köşe atışı kullandı. Kale alanının önüne düşen topu kontrol eden Dennis, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

İKİNCİ YARIDA DAKİKALAR

Maçın 59. dakikasında, sol kanattan yapılan Cherni’nin ortasında Arda Okan, topu indirdi. Olaitan ise kale alanına yerden gönderdi, ancak boş pozisyondaki Janderson’un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Deniz engelledi. 66. dakikada Göztepe’nin sağ kanattan gelişen hücumu sonrası Janderson, ceza alanı çaprazında topu kontrol etti ve sert bir vuruş yaptı ama Deniz yine topu çeldi. Kale alanının önünde dönen topu Juan, kaleci Deniz’in kafasına çarpıtarak uzaklaştırdı. 70. dakikada Göztepe’de Dennis, orta yuvaraktan uzun bir top gönderdi. Ceza yayının gerisinde göğsüyle topu kontrol eden Juan, sağ çapraza yönelip sert bir vuruş yaptı, fakat kaleci Deniz yine başarılı oldu.

EŞİTLİK GOLÜ

85. dakikada Konyaspor, kendi yarı alanından çıkarken Ndao’nun pasıyla gelişen bir atak yaptı. Tunahan, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve top filelere gitti. Bu golle maça eşitlik geldi ve skor 1-1 oldu.

MAÇIN KADROSU VE HAKEMLER

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Heliton, Malcom Bokele, Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+2), Furkan Bayır, Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 81), Anthony Dennis, Junior Olaitan (Novatus Miroshi dk. 60), Juan (Ibrahim Sabra dk. 80), Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Jackson Muleka dk. 80), Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Yhoan Andzouana (Marius Stefanescu dk. 69), Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 78), Enis Bardhi (Tunahan Taşçı dk. 69), Danijel Aleksic (Pedrinho dk. 56), Alassane Ndao, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Dennis (dk. 50) (Göztepe), Tunahan Taşçı (dk. 85) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Arda Okan (Göztepe), Tunahan Taşçı, Riechedly Bazoer (Konyaspor) – İZMİR