Göztepe Ve Konyaspor Berabere Kaldı

MAÇIN NİTELİĞİ

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Göztepe, Konyaspor ile karşılaşarak mücadele etti. Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleşen bu maç, 1-1’lik beraberlik ile sona erdi.

BULUNAN GOLLER

Karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, Anthony Dennis’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Ancak Konyaspor, maçta eşitliği sağlamak için mücadele etti ve beklenen golü 85. dakikada Tunahan Taşçı ile buldu.

Bu sonuç ile Göztepe, yenilmezlik serisini devam ettirerek puanını 8 yapmayı başardı. Konyaspor ise 1 maçı eksik olmasına rağmen puanını 7’ye çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.