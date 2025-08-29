Haberler

Göztepe Ve Konyaspor Berabere Kaldı

MAÇIN NİTELİĞİ

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Göztepe, Konyaspor ile karşılaşarak mücadele etti. Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleşen bu maç, 1-1’lik beraberlik ile sona erdi.

BULUNAN GOLLER

Karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, Anthony Dennis’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Ancak Konyaspor, maçta eşitliği sağlamak için mücadele etti ve beklenen golü 85. dakikada Tunahan Taşçı ile buldu.

Bu sonuç ile Göztepe, yenilmezlik serisini devam ettirerek puanını 8 yapmayı başardı. Konyaspor ise 1 maçı eksik olmasına rağmen puanını 7’ye çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Göztepe Ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü Dennis atarken, Konyaspor'un eşitliği Tunahan Taşçı sağladı.
Haberler

Selena Gomez Unutulmaz Partiyle Bekarlığa Veda Etti

Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile evlilik hazırlıklarının devamında, yakın arkadaşlarıyla birlikte lüks bir yatta bekarlığa veda partisi düzenleyerek eğlenceli anlarını paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.