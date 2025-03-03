Göztepe ve Samsunspor 2-2 Berabere Kaldı

AVRUPA KUPALARI HEDEFİNDE İKİ TAKIM

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve son anları büyük bir heyecanla geçen karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Göztepe, 45+5. dakikada Novatus Miroshi’nin attığı golle öne geçti. İlk yarı Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTA DENGELER DEĞİŞİYOR

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe, 51. dakikada Rick Van Drongelen’in büyük hatasını değerlendirerek Juan ile farkı ikiye çıkardı. Ancak Samsunspor, 67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler’in kafa golüyle durumu 2-1’e getirdi. Bu gol sonrası baskısını artıran Samsunspor, 90+3. dakikada Rick Van Drongelen’in kafa vuruşuyla skoru 2-2’ye eşitledi. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde galibiyet alamama serisini beş maça çıkardı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Samsunspor, ligde 47 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korurken, Göztepe ise 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta Samsunspor, Adana Demirspor ile evinde karşılaşacakken, Göztepe Sivasspor’a konuk olacak. Bu karşılaşmalar, her iki takımın ligdeki gelecek hedefleri açısından oldukça önemli.