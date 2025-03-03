Göztepe ve Samsunspor Yenişemedi

GÖZTEPE VE SAMSUNSPOR’UN BERABERLİK MAÇI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında önemli dakikalar yaşandı.

MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI

Maçın 51. dakikasında Samsunspor orta sahada topu kaybetti. Bu fırsatı değerlendiren Dennis, ceza sahasına bir top gönderdi. Samsunspor defansından Van Drongelen, topu kaleciye iletmek isterken Juan tarafından kapıldı. Juan, kaleci Okan’ı geçerek boş kaleye topu gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. Ardından, 54. dakikada Göztepe sol kanattan bir atak geliştirdi. İsmail Köybaşı’nın sert gönderdiği top ceza sahasında Tijanic’in şutuyla üstten auta gitti.

Samsunspor, 67. dakikada hızlı bir atakla geri dönmeyi başardı. Sol kanatta topla buluşan Emre, ceza sahasına ortasını yaptı ve Schindler’in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. Durum 2-1’e geldi. Maçın son dakikalarında, 90+3’te Samsunspor, taç atışında topu Bole ile aldı. Bole’nin sol kanattan yaptığı ortada Van Drongelen’in kafa vuruşu ile top yeniden ağlarla buluştu ve maç 2-2 sonuçlandı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır yönetiminde, Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci asistlik yaptı. Göztepe’nin kadrosunda Mateusz Lis, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, David Tijanic, Kuryu Matsuki ve Juan yer aldı. Samsunspor ise Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata ve Marius Mouandilmadji’den oluştu.

Göztepe’den İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü. Samsunspor’dan Holse ise sarı kartla cezalandırıldı. Maç, tüm gollerine karşın beraberlikle sonuçlandı.