Göztepe ve Servet Tazegül İş Birliği

Göztepe Taekwondo Şubesi, Türkiye’nin tek olimpiyat altın madalyası sahibi Servet Tazegül ile önemli bir iş birliğine adım attı. İzmir’in köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe, 17 branşta aktif faaliyet göstererek Türk sporuna katkı sağlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, birçok milli sporcuyu yetiştiren Serkan Tok ve taekwondo alanında uluslararası arenada başarılar elde etmiş Tazegül ile güçlerini birleştirerek geleceğe yönelik önemli bir projeye imza atmış oldu. Bu iş birliği çerçevesinde Göztepe Taekwondo şubesinin yönetimi, Serkan Tok ve Servet Tazegül tarafından yürütülecek. Yüzlerce genç sporcu, bu iki tecrübeli ismin yönlendirmeleriyle hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

TAEKWONDO BIZIM İÇİN ÖNEMLİ BİR TUTKU

Taekwondo branşının kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirten Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, “Göztepe’de 17 branşımız var ve her biri için güzel hedefler belirliyoruz. Göztepe armasını ve ülkemizi temsil etmek en öncelikli isteğimiz. Bu hedefimizin ilk adımı 2028 Los Angeles Olimpiyatları olacak. Bazı branşlara odaklanarak, doğru yapılanmalarla ve sistemlerle kendimizi hazırlamak istiyoruz. Taekwondo da bu branşlardan biri. Şu anda bu hedefler doğrultusunda ciddi çalışmalar yürüten ekip arkadaşlarımız var. Servet ve Serkan ile yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli. Olimpiyat branşları konusunda uzman kişilerle iş birliği yaparak, hedeflerimize sistematik bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz. İlk örneğimiz milli gururumuz Ferhat Arıcan. Onunla bu yola çıktık ve diğer branşlarımızda da benzer projeler var. Voleybolda farklı bir yapı oluşturarak, Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden biriyle çalışıyoruz. Basketbol, hentbol, okçuluk, yelken ve yüzme gibi branşlarımızda da değerli iş birliklerimiz mevcut. Çünkü bu branşlarda başarı, aynı zamanda bu alanların yönetiminde doğru stratejiler geliştirmekten geçiyor. Bir numaralı amacımız, Göztepe’yi en iyi şekilde temsil etmek. Her branşın bağımsız bir sistem içinde işleyebilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Göztepe Taekwondo’yu şu an mütevazı bir şekilde irade ediyorduk, ancak şimdi büyük bir değişim sürecindeyiz. Hep birlikte çalışarak, branşlarımıza destek olacağız ve heyecanı artıracağız. Göztepe’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYI HEDEFLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Göztepe’yi uluslararası başarılarla donatmayı hedeflediklerini aktaran Servet Tazegül, “Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve tabi ki Olimpiyatları hedeflemek için bir araya geldik. Başkanımız Mehmet Sepil ile görüşmelerimizde olimpik branşlara dair bakış açısı çok etkileyiciydi. Bu alandaki düşüncelerimiz benzerlik taşıyor. Göztepe’nin potansiyeli ile Serkan Tok ile birlikte hem altyapı hem de milli sporcularımızla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Göztepe’yi Türkiye’nin taekwondo merkezi haline getireceğimize inanıyorum. Bunun için çalışacağız. Heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞMAK

İş birliği konusunda büyük heyecan duyduğunu belirten Serkan Tok, “Çok keyifli bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz. Göztepe’nin mahallesinde, kendi ilçemizde yirmiye yakın milli sporcu yetiştirdik Servet hocamın desteğiyle. Göztepe gibi profesyonel bir kulübün desteği, bu işleri çok daha kapsamlı hale getirecek. Aramızda genç sporcu adaylarımız mevcut. 20’si milli yetenekler olmak üzere, Avrupa ve Dünya dereceleri elde etmiş sporcular var. Özellikle yıl başından itibaren Göztepe arması altında önemli başarılar elde ettik. Türkiye Şampiyonası’nda final yaparak, 6 sporcumuzun Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Bu sporcuların hepsi Göztepe’nin kendi mahallesinden çıktı. Bu konuda çok mutluyum. Şimdi güzel bir ese oluşturduk ve bu yapı ile birlikte, gerçekleştireceğimiz projelerin daha da büyüyeceğine inanıyorum” dedi.