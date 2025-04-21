Göztepe Voleybol Amelie Rotar’ı Kattı

GÖZTEPE VOLEYBOL YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Göztepe Voleybol, CSM Volei Alba Blaj takımında oynayan smaçör Amelie Rotar’ı kadrosuna ekledi. Sultanlar Ligi’ne yeni katılan ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir kulübü, son olarak CSM Volei Alba Blaj’da forma giyen Amelie Rotar’ı transfer ettiğini resmen bildirdi.

AMELIE ROTAR İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Smaçör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Amelie” denildi. Göztepe’nin transfer ettiği Amelie, daha önce SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d’Aix Venelles, Beziers Volley gibi takımlarda ve Fransa Milli Takımı’nda da görev aldı. Ayrıca, yakın zamanda CEV Kupası 2025 yarı finalinde ve 2025 Romanya Kupası finalinde MVP seçildi.

İZMİR’DEN YÜKSEK HEDEFLER

Göztepe Voleybol, yeni transferi ile birlikte hedeflerini yükseltiyor. Amelie Rotar’ın deneyimi ve yetenekleri, ekibin performansını artırmayı amaçlıyor. İzmir ekibinin, yeni sezonda başarılı bir grafik çizeceği belirtiliyor.