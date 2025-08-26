Göztepe, Voleybol için Hedef Avrupa

İZMİR VOLEYBOLUNDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Göztepe, yıllar aradan sonra Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Antrenör Ataman Güneyligil, “İzmir’in gücünü Türk voleyboluna göstereceğiz” diyerek takımın hedeflerini belirtti. Sarı-kırmızılı takımı, 20 yıl sonra Sultanlar Ligi’ne taşıyan Güneyligil, yeni hedeflerinin Avrupa olduğunu ifade edip, “Sultanlar Ligi, bugün dünya çapında en güçlü liglerden biri. Yabancı oyuncuların ve milli sporcularımızın kalitesi ligin seviyesini çok yukarıya çekiyor. Biz de bu ortamda uzun vadeli bir proje ile ilerliyoruz. Önce ligde kalıcı ve yarışmacı bir takım olmak, ardından Play-Off’lara katılmak, sonrasında Avrupa kupalarına gitmek ve nihayetinde Avrupa’da şampiyonluk kazanmak gibi adım adım ilerleyen bir planımız var” şeklinde konuştu.

MAÇLAR ATATÜRK VOLEYBOL SALONU’NDA OYNANACAK

Yeni sezonda maçların İzmir’in köklü salonlarından Alsancak Atatürk Voleybol Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyuran Güneyligil, bu değişikliğin heyecan verici olduğunu belirtti. “Alsancak Atatürk Spor Salonu, İzmir voleybolu için çok değerli bir yer. Yayın altyapısı, zemin kalitesi ve seyirci kapasitesi ile Sultanlar Ligi standartlarını karşılıyor. Antrenmanlarımızı Bornova Belediyesi tesislerinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bize kapılarını açan Bornova Belediye başkanı ve ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak maçlarımızı Alsancak’ta oynayarak taraftarımızla çok daha güçlü bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum” diye ekledi.

KADRODA YENİLİKLER VAR

Yeni sezon öncesi kadronun büyük oranda yenileştiğini açıklayan Güneyligil, transfer süreçlerinde teknik ve taktik yeterliliklerin yanı sıra takımdaşlık ruhunun da göz önünde bulundurulduğunu vurguladı. “Bizim için önemli olan yalnızca yetenek değil, aynı zamanda takım içi uyum. Bu nedenle karakteri güçlü, sevecen ve takım arkadaşlarıyla uyumlu oyuncuları tercih ettik. Ayrıca altyapımızdan yetişen genç oyuncularımızın da artık A takımla birlikte antrenman yapması gurur verici. Melis Erdoğan ve Zeynep Egem gibi isimler, geleceğin Göztepe’sinde önemli roller üstlenecek. Her yıl altyapımızdan birkaç oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

TARAFTARLARA DAVET

Son olarak taraftarlara seslenen Güneyligil, geçen sezon Bornova’da oynanan tüm maçların neredeyse tamamen dolu tribünler önünde gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu sezon daha büyük kapasiteli Alsancak Atatürk Spor Salonu’nda oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle tribünleri yine dolduracağımıza inanıyorum. Artık İzmir’in voleybol taraftar gücünü Türkiye’ye gösterme zamanı” ifadelerini kullandı.