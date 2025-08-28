Göztepe, Yarın Konyaspor’la Maç Yapacak

GÖZTEPE’NİN MAÇ HAZIRLIĞI

Süper Lig’in açılış üç haftasında Çaykur Rizespor’u 3-0 ve Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Göztepe, 7 puanı bulunduğu bu süreçte, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve maçın başlama düdüğü saat 21.30’da çalacak.

SAVUNMA VE FORVET DURUMU

Göztepe’de sakatlığı süren stoper Allan Godoi’nin durumu belirsizliğini koruyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan golcü Juan Silva’nın, görev verilmesi halinde sahada yer alması bekleniyor. Bu karşılaşmada taraftarlar için bilet fiyatları ise 1’inci kategori 5 bin, 2’nci kategori 4 bin, 3’üncü kategori 2 bin, 4’üncü kategori bin 500, 5’inci ve 6’ncı kategori 600 TL, misafir tribünü ise 780 TL olarak belirlendi. Taraftarlar biletleri büyük ölçüde tüketti.

KONYASPOR’UN PERFORMANSI

Göztepe’nin rakibi Konyaspor, sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk hafta deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. İkinci hafta ise evinde Gaziantep FK’yı 3-0’lık skorla yenerek iyi bir performans sergiliyor. Konya’nın geçen hafta oynaması gereken Beşiktaş maçı, rakibinin Avrupa sınavı nedeniyle ertelendi. Geçen sezon Göztepe evinde Konyaspor’u 2-0 devirdi, ancak deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetti.