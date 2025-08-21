Göztepe, Yeni Sezona Umutla Başlayacak

GÖZTEPE’NİN UMUTLU MESAJLARI

Türkiye Basketbol Ligi’nde uzun bir aradan sonra yer alacak Göztepe, düzenlediği basın toplantısında yeni sezon öncesi camiaya umutlu mesajlar iletti. Toplantıya katılan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, takımının İzmir’de ve Türkiye genelinde ses getireceğini ifade etti. Sepil, genel menajer Onur Aksoy ile başantrenör Rüçhan Tamsöz’ün bulunduğu basın toplantısında, geçen sezon profesyonel liglere katılma kararı aldıklarını ve ilk yılında şampiyon olup bir üst lige yükseldiklerini hatırlattı. Göztepe’yi her zaman en üst seviyede temsil etmek istediklerinin altını çizen Sepil, bu süreçte hazırlıklı olmaları gerektiğini ve Onur Aksoy’un önemli görevler üstleneceğini aktardı.

KADIN HENTBOL VE SUTOPU TAKIMLARI

Sezon öncesi şube yönetimini yenileyen Göztepe, maçlarının Bornova’da devam edeceğini belirten Sepil, “Hayalimiz salonumuzu yapmak. Yapılıncaya kadar iyi bir salonumuz mevcut. Bu sezon ben çok umutluyum. Göztepe’nin basketbol ile İzmir’de ve Türkiye’de sesi çıkacak ve herkes, ‘Evet, artık Göztepe burada da basketbol ile var’ diyecek” diye konuştu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyespor’un kadın hentbol ve üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan sutopu takımlarını devralarak bu branşlarda ilk kez mücadele edeceklerini dile getiren Sepil, kolej takımı için atletizm branşında da çalışmaların devam ettiğini müjdeledi. Basketbolda Karşıyaka’nın elde ettiği başarıların farkında olduklarını ve onlarla rekabet etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

ONUR AKSOY’DAN RENK DOLDURMAK

Göztepe’nin genel menajeri Onur Aksoy, Göztepe gibi önemli bir camiaya hizmet etmekten son derece memnun olduğunu aktardı. Bu sezon yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını belirten Aksoy, “Kadromuzda ligin tecrübeli oyuncuları yer almakta. Tecrübeli bir kadroya sahibiz fakat genç oyuncularımız da var. Bu ligde büyük bir deneyim sergilediğimizi düşünüyorum. Lige büyük renk katacağımızı ve mücadeleci bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle iç sahada rakiplere epey zorluk yaşatacağız. Bu yıl heyecan dolu olacak” dedi.

RÜÇHAN TAMSOZ’DAN DEVAM VURGUSU

Aksoy, altyapıya yönelik yatırımlar yaptıklarını ve sürdürülebilir bir yapı kurma hedefinde bulunduklarını da vurguladı. Antrenör Rüçhan Tamsöz, geçen sezon önemli bir hikaye yazdıklarını ve bu hikayeyi devam ettirmek istediklerini anlattı. İyi bir takım oluşturma çabasında olduklarını belirten Tamsöz, “Bu ligin başarılı oyuncularını kadromuza dahil ettik. Futbol tarafındaki istikrarı, sürdürülebilirliği basketbol alanında da elde etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.