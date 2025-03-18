Göztepe’yi Zorlayan Eksikler ve Sistem Değişikliği

CEZALI VE SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Göztepe, Trabzonspor ile oynanacak maçta sarı kart cezası nedeniyle Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Djalma Silva ve Issac Solet’ten de yoksun kalacak. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla düşüş yaşayan Göztepe, Trendyol Süper Lig’de 26 maça çıkarak 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 37 puanla 7. sıraya geriledi. İzmir temsilcisi, ligde 7 maçtır zafer elde edemiyor.

TEKNİK HEYETİN ENDİŞELERİ

Milli aranın ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe, mevcut eksik oyuncuları nedeniyle teknik ekibi tedirgin ediyor. Cezalı olan Lasse Nielsen, Novatus Miroshi ve İsmail Köybaşı’nın yanı sıra Djalma Silva ve Issac Solet de sakat oldukları için maçta forma giyemeyecek. Bu durum, sol bek pozisyonundaki önemli eksiklikle birlikte sistem değişikliğine gidilmesini gündeme getiriyor.

PLANLAR VE YENİ STRATEJİLER

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, yaşanan eksikliklerin takımı zorlayacağını belirtirken, “Özellikle sol bek pozisyonda eksiklik yaşayacağız, bu bizim için bir sorun. Şu anda 3 oyuncumuz cezalı durumda ve bir sonraki maçta oynayamayacaklar. Belki bir sistem değişikliği olacak ya da 3-5-2 sisteminde başka oyuncuları değerlendireceğiz fakat sol ayaklı oyuncuların yerini doldurmak daha zor. En büyük sıkıntıyı yaşayacağımız pozisyon sol bek olacak. Miroshi daha önce burada oynamıştı fakat o da cezalı duruma düştü. Bir çözüm üreteceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

– İZMİR