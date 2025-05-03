Göztepe Zorlu Maça Çıkacak Yarın

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Süper Lig’de geçen hafta evinde Başakşehir’i 4-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Göztepe, yarın deplasmanda daha önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka, Yeni Adana Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Göztepe’de ise, sakatlıkları bulunan oyuncular nedeniyle bazı isimler görev alamayacak. Sol kanatta yer alan İsmail Köybaşı ve Djalma Silva’nın yanı sıra orta saha oyuncuları Doğan, Solet, Matsuki ve Miroshi, golcü Juan ve stoper Bokele, müsabakada forma giyemeyecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir maça hazırlandıklarını aktardı. Maç öncesi yaptığı açıklamada, “Adana Demirspor, oynadığı karşılaşmalarda hem oyun hem de özveri anlamında sergilediği performans ile bana göre Süper Lig’de topladığı puandan çok daha fazlasını hak eden bir takım. Geçen haftaki Başakşehir galibiyetinin bizim adımıza önemli olduğunu biliyorsunuz. Her zaman kazanmak için her şeyini veren bir takımız. Bu hafta da aynı azmi göstermek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu zorlu deplasmandan galibiyet ile dönmek arzusundayız” dedi.