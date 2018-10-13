Graham’dan flaş FETÖ iddiası!

ABD’de bulunan bir senatör, Fetullah Gülen hakkında yürütülmekte olan bir soruşturma olduğunu iddia etti. Aynı senatör, Brunson – Gülen takasının ise söz konusu olmadığını söyledi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, katıldığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

FOX NEWS televizyon kanalındaki bir canlı yayına konuk olan Cumhuriyetçi Senatör Graham bir basın mensubunun ABD’li rahip Brunson ile ilgili olarak, ‘Erdoğan’ın devletin düşmanı olarak değerlendirdiği Fetullah Gülen’in iadesi konusunda bir değiş tokuş hiç gündeme geldi mi?’ sorusuna yanıt verdi. Graham, “Bu bir süreç, onların legal olarak söylediği deliller var. Bu adamın (Gülen’in) ne yaptığıyla ilgili bir soruşturma devam ediyor. Bu iki ilişkiyi birleştirmek uygun değil bizim legal sistemimizde de bu uygun değil. Türkiye’de bunu anladı. Trump ve Pompeo bu konuda çok çalıştı. Onlar (Türkiye) Rusya’ya karşı NATO müttefiki. Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için bir yol bulmalıyız” ifadelerini kullandı.