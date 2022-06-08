Gram altın 1000 TL’yi geçti

Para piyasalarında hareketlilik sürerken gram altın 1000 TL’yi aştı. Çeyrek altın 1.638 TL, Cumhuriyet altını ise 6.532 TL’den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD’de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Avrupa’da ise gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.