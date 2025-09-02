Gram Altın 4642 TL Tarihi Zirve

REKOR SEVİYELERDE OYNUYOR

Altın piyasasında peş peşe gelen rekorlar dikkat çekiyor. 2 Eylül sabahı itibarıyla ons altın 3508,73 doları görmekle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Şu an ise 3494,30 dolardan işlem görüyor. Diğer yandan gram altın, 4642 TL ile tarihi zirvesini yaşadı. Yılbaşından bu yana altındaki toplam artış %33’ü geçerken, son bir ayda %6’nın üzerinde bir değer kazanımı sağlandı.

NEDENLERİNİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Bu yükselişin sebepleri arasında Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Yükseliş, artan siyasi ve ekonomik belirsizliğin yanı sıra Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artmasından ve zayıflayan ABD dolarından kaynaklanıyor. Fed Başkanı Powell, kısa bir süre önce politika gevşemesine açık olduklarının sinyalini verdi. Ayrıca, Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun daha fazla işgücü piyasası zayıflığı göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi bekleniyor.

SİYASİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Trump’ın küresel ticaret savaşının devam eden yansımaları ve Fed’e yönelik sert eleştirileri, piyasaları da etkiliyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair endişeleri artıran söylemler, yatırımcı güvenini sarsıyor ve altının yükselişine yeni bir ivme kazandırıyor.