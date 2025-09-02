Gram Altın 4642 TL Zirveye Ulaştı

REKOR SEVİYELER

Altın piyasasında rekorlar peş peşe geliyor. 2 Eylül sabahı itibarıyla ons altın, 3508,73 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu an 3494,30 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise 4642 TL ile tarihi zirveye ulaşmış durumda. Yılın başından bu yana altındaki toplam artış %33’ü aşarken, son bir ayda %6’nın üzerinde değer kazandı.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Bu yükselişin arkasında, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Yükseliş, artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerden, ayrıca zayıflayan ABD dolarından besleniyor. Fed Başkanı Powell, politika gevşemesine açık olduklarının sinyalini verdi. Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun işgücü piyasasında daha fazla zayıflık göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi bekleniyor.

PİYASALARI SALTANAN ENDİŞELER

Trump’ın küresel ticaret savaşının devam eden etkileri ve Fed’e yönelik sert eleştirileri, piyasaları da sarsmakta. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki endişeleri artıran söylemler, yatırımcı güvenini sarsıyor ve bu durum altının yükselişine yeni bir ivme kazandırıyor.