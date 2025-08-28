Gram Altın Fiyatı 28 Ağustos’ta 4.488 TL

GRAM ALTIN FİYATI TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELİYOR

Gram altın fiyatı, 28 Ağustos 2025 tarihinde 4.488 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine çıktı. Bu durum, gram fiyatının kritik seviye olan 4.500 TL’ye yaklaşmasıyla dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da gram altın, 4.465-4.515 TL aralığında işlem görüyor. Aynı zamanda çeyrek altın sabah saatlerinde 7.352 TL’den satılıyor.

SİYASİ GİDİŞAT VE ENFLASYON BASKILARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın FED üyelerinden birisini görevden alma girişimi ve merkez bankası bağımsızlığına dair artan endişeler, küresel piyasalarda siyasi gerilimleri yükseltiyor. ABD’li varlık yönetim şirketi Schroders’ın analizine göre, enflasyon baskıları ve doların uzun vadeli istikrarına dair güvenin azalması, altının çekiciliğini artırıyor. Analistler, “siyasi baskının FED’in bağımsızlığını tehlikeye atabileceği algısının altına olan talebi artırdığını” vurguluyor.

ALTINDA TEKNİK YORUMLAR VE BEKLENTİLER

Teknik dirençlerin aşılmasıyla birlikte altının ons fiyatının 3.400 dolar seviyesinin kırılmasının, daha büyük bir yükselişin başlangıcı olabileceği düşünülüyor. ABD’de yarın açıklanacak temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE), enflasyonun seyriyle ilgili ipuçları sunacak. FED’in dikkatle takip ettiği bu veri, altın fiyatlarında dalgalanmaları artırma potansiyeli taşıyor. Eylül ayı için faiz indirimi olasılığı %88 olarak değerlendiriliyor. Ancak ekim ve aralık toplantılarına yönelik belirsizlik devam ediyor.