“Gram Altın Fiyatlarında Düşüş Fırsatı Var”

GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Yakın zamanda gram altın fiyatı 3 bin lira seviyesini geçmişken, son iki hafta içinde büyük kayıplar yaşadı. Bu hafta, iki ayın en düşük seviyesine inen altın piyasasında düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar, yaşanan geri çekilmenin bir alım fırsatı olup olmadığını sorguluyor. Altın fiyatlarına dair tüm detaylar haberin ilerleyen kısımlarında…

ABD EKONOMİSİ VE FED’İN AÇIKLAMALARI

ABD’deki seçim süreci ve ekonomiye dair gelen verilerin ardından, Fed’den yapılan açıklamalar piyasalarda etkisini gösteriyor. Son aylarda altın fiyatları rekor kırarak yatırımcıları sevindirmişken, bu hafta durum tersine döndü. Altın fiyatları, iki ayın en düşük seviyesini test etti ve gram altın 2800 lira seviyelerini gördü. Ons altın ise 2536 dolara kadar düştü. İki hafta boyunca kaybeden altındaki düşüşün süreceği sorusu yatırımcıları düşündürüyor. Peki, bu ani düşüşün arkasındaki neden ne?

DÜŞÜŞÜN NEDENİ VE YATIRIMCI CEVAPLARI

Ekonomist Hikmet Baydar, konuyla ilgili açıklamalarında şunları belirtiyor: “Altındaki düşüşün en büyük nedeni Donald Trump’ın uygulayacağı gümrük vergilerinin ABD’de enflasyonu artırabileceğine ve Fed’in daha fazla faiz indirimine gitmeyeceğine dair kaygılardır. Powel, bu konuda aceleci olmayacaklarını açıklayınca, bu kaygılar da haklılık kazandı. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamları beklenildiği gibi oldu ve yıllık bazda %2.6’dan %2.9’a yükseldi. Powell, “Ekonomi indirim için acele edilmesini gerektiren sinyaller vermiyor. Ekonomide mevcut güçlü seyir, kararlarımızı dikkatli almamız konusunda bize alan tanıyor” şeklinde konuştu. Bu gelişmeler sonrası ons altın, teknik destek seviyelerine geriledi.

GELECEK HAFTA BEKLENTİLERİ

Cuma günü ons altın ciddi sıkışma sinyalleri gösterdi ve gelecek hafta için tepki yükselişi sinyalleri veriyor. Eğer 2650 dolar seviyesine kadar bir tepki çıkışı olursa, yön tekrar yukarı dönebilir. Altındaki düşüş, Trump’ın gelecekteki politikaları ile ilgili olmasına rağmen, ABD’nin sürdürülemez şekilde borçlanması gerçeğini değiştirmiyor. Altın her zaman güvenli bir liman olarak görülüyor ve son zamanlarda yaşanan artışın temel nedeni ABD’nin kontrolsüz borçlanmasının artışıdır. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

GRAM ALTINDAKİ RAKAMLAR

Gram altındaki düşüş, ons altın hareketlerinden kaynaklanıyor ve burada yaşanacak tepki alımı gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden olacaktır. Kısa zamanda 2920 lira seviyelerine ulaşabileceğimiz belirtiliyor. Bu seviyeye gelindiğinde, teknik olarak orta vadede yukarı yönlü sinyaller tekrar ortaya çıkabilir. Gram altında güçlü destek seviyeleri 2769 lira olarak tanımlanıyor, fakat sert düşüşler beklenmiyor. Özellikle ABD’nin borçlanma meseleleri ile ilgili gelişmeler, altını hızlı bir şekilde yukarı itebilir.