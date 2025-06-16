Gram Altında Yeni Rekor Kırıldı

GRAM ALTINDA YENİ REKOR DÖNEMİ

Gram altında son günlerde rekor seviyeler gündemde. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve çeşitli jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Bugün gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları için kritik bir gün yaşanıyor. Yeni rekorlar kırılırken, çeyrek ve tam altın fiyatları da yükseliş göstermeyi sürdürüyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi günü güncel altın fiyatları şöyle…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Haziran 2025 sabahı gram altın 4.380 TL’ye çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Şu anda gram altın 4.355 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı da artışını sürdürmekte. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7.208 TL’den, tam altın ise 28.703 TL’den satılıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki bu artışın arkasında, İsrail ve İran arasındaki gerilim gibi önemli jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ons altın fiyatlarının 3.430 dolar seviyelerine yükselmesi yer alıyor. Uzmanlar, bu yükselişin devam edebileceğini ifade ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını takip etmek için bankaların resmi internet siteleri ve güvenilir finans platformlarından yararlanabilirler.