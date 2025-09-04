Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

BLACK COFFEE ANTALYA’DA SAHNE ALDI

Elektronik müziğin önemli isimlerinden biri olan Grammy ödüllü Black Coffee, Antalya’nın Serik ilçesinde performans sergiledi. Belek turizm merkezindeki Cullinan Belek otelinde sahne alan ünlü sanatçı, Afrika’nın ritimlerini caz ve house müzikle birleştirerek yaklaşık iki saat süren bir müzik ziyafeti sundu. Konserde, çok sayıda katılımcı bulunuyordu ve dinleyiciler, Black Coffee’nin müziklerine coşkuyla eşlik etti.

EGZOTİK MELODİLERİYLE DİNLENCİLERİ ETKİLEDİ

Elektronik müzik sahnesinde ikonik bir figür haline gelen Black Coffee, egzotik melodileri sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etti. Güney Afrika’da 1976’da dünyaya gelen sanatçı, 1990 yılında Nelson Mandela’nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu sağ kolunu sadece kullanarak müzik yapıyor.

DÜNYA REKORU KIRDI

Black Coffee, Cape Town’da gerçekleştirdiği bir konserle 60 saat kesintisiz müzik yaparak “tek kol ile çalınan en uzun DJ seti” dünya rekorunu kırmayı başardı. Ayrıca, Alicia Keys ve Drake gibi ünlü sanatçılarla yaptığı işbirlikleri ile de tanınan müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta’nın da yer aldığı “Subconsciously” adlı altıncı albümüyle 64. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü” ödülüne sahip oldu.