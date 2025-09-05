Grammy Ödüllü Black Coffee Antalya’daydı

Haberler

BLACK COFFEE’İN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Elektronik müziğin önemli isimlerinden biri olan Grammy ödüllü Black Coffee, Antalya’nın Serik ilçesinde sahne aldı. Belek turizm merkezinde yer alan Cullinan Belek otelde, ünlü sanatçı Afrika’nın ritimlerini caz ve house müzikle birleştirerek yaklaşık iki saat süren bir performans sergiledi ve dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserdeki çok sayıda katılımcı, Black Coffee’nin müziklerine coşkuyla eşlik etti.

AFRİKA’DAN DÜNYAYA AÇILAN KAPILAR

Elektronik müzik sahnesinde ikonik bir figür haline gelen Black Coffee, egzotik melodileri ile geniş bir hayran kitlesine sahip. 1976 yılında Güney Afrika’da dünyaya gelen sanatçı, 1990 yılında Mandela’nın hapisten çıkışını kutlayan bir kalabalığa giden bir taksinin kazası sonucu sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapmaya başladı. Bu zorluğun üstesinden gelerek, Cape Town’daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak “Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti” dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi dünya çapında ünlü isimlerle yaptığı işbirlikleriyle adından sıkça söz ettiren Black Coffee, ayrıca Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta’nın yer aldığı 6. albümü “Subconsciously” ile 64. Grammy Ödüllerinde “En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü” ödülünü kazandı. Elektronik müziğin geleceğinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

