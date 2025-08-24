Gran Fondo Başkent 2025 Yarışları Gerçekleşti

GRAN FONDO BAŞKENT 2025 YARIŞI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin önde gelen amatör yol bisikleti organizasyonlarından biri olan ‘Gran Fondo Başkent 2025’, Ankara’da başarıyla düzenlendi. Bu etkinlikte kısa parkur erkeklerde Mithat Temizyürek, kısa parkur kadınlarda Aylin Yüce birinci olarak öne çıktı. Uzun parkurda ise erkekler kategorisinde Toygar Süner, kadınlar kategorisinde ise Ayla Parmakçı zafere ulaştı. Dördüncüsü gerçekleştirilen Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla hayata geçirildi.

YARIŞA KATILIM YÜKSELDİ

Yaklaşık 1000 bisikletçi uzun ve kısa parkur ile birlikte paralimpik ve tandem kategorilerinde yarıştı. Katılımcılar, sabah saatlerinde başlayan etkinlikte Ankara’nın ikonik bulvarlarında toplamda 147,5 kilometre pedal çevirdi. Parkur, teknik inişler, kontrollü tırmanışlar ve geniş düzlüklerden oluşurken, şehir merkezindeki tırmanışlar yarışın kaderini belirleyen önemli unsurlardan biri oldu. Gran Fondo Başkent 2025’in en dikkat çeken anlarından biri, Tulumtaş Mahallesi’nde yaşandı. Ankara’nın sembollerinden biri olan Seymenler, bisikletçileri yerel dansları ve coşkulu karşılamalarıyla karşıladı. Katılımcılar, Atakule önünden geçerek İncek, Tulumtaş, Halaçlı ve Koparan rotalarını tamamlayıp Bilkent’teki bitiş noktasına geri döndü.

KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

Etkinliğe Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve sponsor markaların yöneticileri katıldı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, geçmiş yıllara kıyasla organizasyondaki katılımcı sayısının arttığını belirterek, “Dünya başkentleriyle veya başka ülkelerle kıyasladığımızda şehrin içerisinde bisikletin daha yaygın bir ulaşım aracı ve bir kültür olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu organizasyon, Ankara’mızda bu kültürü tetikleyecektir” ifadelerini kullandı.

GRAN FONDO BAŞKENT 2025 KAZANANLAR

Gran Fondo Başkent 2025’in kısa parkur erkekler kategorisinde birinci Mithat Temizyürek, kısa parkur kadınlar kategorisinde ise Aylin Yüce oldu. Uzun parkurda erkeklerde 1’inci Toygar Süner, kadınlarda 1’inci Ayla Parmakçı olarak kaydedildi. Kısa Parkur Erkekler (56,6 km): 1. Mithat Temizyürek, 2. Mert Hüner, 3. Furkan Akdeniz; Kısa Parkur Kadınlar (56,6 km): 1. Aylin Yüce, 2. Buket Demirci, 3. Semahat Beyza Ersan; Uzun Parkur Erkekler (90,9 km): 1. Toygar Süner, 2. Murat Güç, 3. Mustafa Alperen Aydınlı; Uzun Parkur Kadınlar (90,9 km): 1. Ayla Parmakçı, 2. Natalya Valek, 3. Züleyha Dikbaş; Paralimpik: 1. Rasim Volkan, 2. Ali Kırbaş, 3. Ahmet Dönmez; Tandem: 1. Orhan Tanrıkulu, 2. İsmail Aldemir, 3. İrfan Çağlar Bayraktar. Dereceye giren sporculara ödülleri Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve sponsor markaların yöneticileri tarafından takdim edildi.