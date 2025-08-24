Gran Fondo Bisiklet Yarışı Gerçekleşti

YARIŞA DESTEK VEREN KURUMLAR

Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı, Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu etkinliğin düzenlenmesi için katkı sundu. Yarışta yüzlerce bisikletçi pedal basarak heyecanı paylaştı.

PARKURLAR VE KATEGORİLER

Bilkent Center’dan start alan yarış, iki farklı parkur ile dört kategoride düzenlendi. Uzun parkur 90,6 kilometre, kısa parkur ise 56,6 kilometre mesafe içeriyor. Ayrıca tandem ve paralimpik kategorileri de yarışa dahil edildi. Farklı yaş gruplarından amatör bisikletçiler yarışa katılırken, bu durum etkinliğin kapsamını genişletti.

ÖDÜL ALAN SPORCULAR

Gran Fondo yarışında, erkekler uzun parkurda Toygar Süner (Asperox BikePedia Racing Team) birinci olurken, kadınlar uzun parkurda Natalya Vallek (Genc Pesekar Velosipedciler) zaferle ayrıldı. Kısa parkurda ise erkeklerde Mithat Temizyürek (Asperox BikePedia Racing Team), kadınlarda Aylin Yüce (Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü) birinciliği elde etti.

ETKİNLİĞE RENK KATAN KARŞILAMA

Ankara’nın simgelerinden biri olan Seymenler, Tulumtaş Mahallesi’nde sporcuları davul-zurna eşliğinde karşıladı. Bu coşkulu karşılamanın, etkinliğe katılan sporculara moral verdiği gözlemlendi. Hem sporcular hem de katılımcılar için bu atmosfer, organizasyona festival havası katmayı başardı.