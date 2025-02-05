Grand Kartal Otel Soruşturması Genişliyor

YANGIN FACİASI ÜZERİNE ALINAN TEDBİRLER

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası sonucunda 78 kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yaratmıştı. Yangın olayının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı. Soruşturma sürecinde, Halit Ergül’ün eşi ve otelin hissedarı Emine Murtezaoğlu Ergül için de yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Şu ana kadar soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 30’a ulaştı ve bunlardan 19’u tutuklandı. Ayrıca, jandarma bünyesinde iki kişi ile ilgili işlemler henüz devam ediyor.

EMİNE MURTEZAOĞLU ERGÜL İÇİN YURT DIŞI YASAĞI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu olan Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül’ün yurt dışına çıkışı yasaklandı ve kendisi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu adımlar, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ciddiyetini ve devamında atılacak adımları gösteriyor.