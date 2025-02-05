Grand Kartal Otel Yangını Soruşturması Genişliyor

YANGIN SONRASI GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. 21 Ocak gecesi Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesi, soruşturmanın kapsamını genişletti.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gibi önemli isimler yer aldı. Bu 28 kişiden 19’u tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal’ın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamındaki işlemler devam ediyor.