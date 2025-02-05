Grand Kartal Otel Yangınında Yeni Gelişme

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Oteli’nin sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uyguladı. Kartalkaya’da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30’a ulaştı. Bu süreçte 19 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi ise normal şartlarda serbest kaldı. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

EMİNE MURTEZAOĞLU’NA YASAĞI GELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma dahilinde, tutuklu olan Halit Ergül’ün eşi ve Grand Kartal A.Ş. hissedarı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında da adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu gelişmeler, olayın ardından yürütülen süreçte dikkat çeken bir konu oldu.