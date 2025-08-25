Grayscale, Avax İçin Yeni Fon Kurdu

KRİPTO YATIRIMINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Büyük kripto yatırım şirketi Grayscale Investments, kayıt beyanında belirttiğine göre önemli bir gelişme yaşadı. Önerilen yeni fon, Avalanche (AVAX) kripto parasının ismini alacak ve geleneksel aracılık hesapları aracılığıyla yatırımcılara doğrudan maruz kalma imkanı sağlayacak. Grayscale’in S-1 başvurusu, ABD borsası Nasdaq’ın Mart 2025’te fonu listeleme izni için SEC’e başvuru yapmasından aylar sonra gerçekleşti.

YENİ İSİM VE PLANLAR

Bu kayıt beyanının geçerlilik kazanması ve hisselerin Nasdaq borsa piyasasında listelenmesi ile birlikte sponsor, Trust’ı Grayscale AVAX Trust ETF olarak yeniden adlandırmayı planlıyor. Spot AVAX başvurusu, Grayscale’in Ağustos 2024’te tanıttığı bir AVAX yatırım trust’ı olan Avalanche Trust’tan tam bir yıl sonra ortaya çıkıyor. Bu gelişme, şirketin bu yıl başlarında XRP ve Dogecoin (DOGE) gibi kripto paraları takip eden ETF’ler için yaptığı başvurularla uyumlu görünüyor.

SAKLAMA VE YÖNETİM HİZMETLERİ

Coinbase Custody, AVAX için saklama kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Bunun yanı sıra, BNY Mellon’un fonun yöneticisi ve transfer acentesi olarak görev alması bekleniyor.