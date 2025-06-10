Graz’da Liseye Saldırıda 9 Ölü

SALDIRININ AYRINTILARI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse’de bulunan okulda meydana gelen saldırıyı doğruladı ve çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırıda ölenlerin 7’sinin öğrenci, 1’inin yetişkin ve 1’inin de saldırgan olduğunu açıkladı.

DEVLET YETKİLİLERİNİN TEPKİSİ

Saldırının ardından Başbakan Christian Stocker tüm programlarını iptal etti ve saldırının gerçekleştiği Graz’a İçişleri Bakanı Gerhard Karner hareket etti. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, Avusturya tarihinde böyle bir saldırının yaşanması, büyük bir şok etkisi yarattı. 8 kişiyi öldüren saldırganın, olaydan sonra okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okul öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı iddiaları da gündeme geldi. Olayın ardından saldırganın okulda rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği bildiriliyor.