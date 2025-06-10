Graz’da Liseye Saldırıda 9 Ölü

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

SALDIRININ DETAYLARI

Saldırının nedenii ve saldırganın kimliği hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Polis olay yerine intikal ederek durumu kontrol altına aldı.

KAMU GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE ETKİ

Bu trajik olay, kamu güvenliği konularını yeniden gündeme getiriyor. Yetkililer, yaşanan olayın ardından gerekli önlemlerin alınacağını ifade ediyor.