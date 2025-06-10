Graz’da Okula Saldırı Gerçekleşti. 8 Kişi Hayatını Kaybetti. Saldırgan Bir Öğrenci İdi. Polis Soruşturma Başlattı

AVUSTURYA’DA OKUL SALDIRISI

Avusturya’nın Graz kentinde bir eğitim kurumuna yönelik bir saldırı meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre, bu trajik olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay sırasında, aralarında öğrencilerin ve öğretmenlerin de olduğu birkaç kişinin yaralandığı kaydedildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE SONUCU

Avusturya medyası, saldırganın bir öğrenci olduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırının ardından intihar ettiği bilgisi de verildi. Olayla ilgili olarak polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Gelecek bilgiler için takipte kalınacak.