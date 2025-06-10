Graz’da Okula Silahlı Saldırı Gerçekleşti

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisi alındı. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentinin Dreierschützengasse bölgesindeki bir okulda gerçekleşen saldırının detaylarını aktardı. Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilere ait birçok yaralının olduğunu, ayrıca hayatını kaybedenlerin olabileceğini söyledi.

SALDIRGAN RADE ATEŞ AÇTI

Ülke medyasındaki haberlere göre, saldırgan okul içerisinde rastgele ateş açtıktan sonra intihar etti. Bu korkunç olay, Graz’da büyük bir korku ve endişe yarattı. Eğitimin merkezi konumundaki bir alanda yaşanan bu durum, yerel halkı derinden etkiledi.