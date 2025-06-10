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Graz’da Okulda Silahlı Saldırı

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse’de bulunan okulda yaşanan olayla ilgili bilgiler verdi. Grundnig, saldırıda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu ve ayrıca hayatını kaybedenlerin olabileceğini açıkladı.

SALDIRGANIN DURUMU

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan okulda rastgele ateş açtıktan sonra intihar etti. Olayın detayları ve saldırının motivasyonu hakkında henüz net bilgiler elde edilemedi. Bu trajik durum, halkta büyük bir endişe yaratıyor.

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