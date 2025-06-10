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Graz’da Okulda Silahlı Saldırı Oldu

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AVUSTURYA’DA SILAHLIDAN KAYIP CANLAR

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda silahlı bir saldırı yaşandı. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, bu korkunç olayda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çok sayıda yaralanma olduğu bildiriliyor. Yaralıların çoğunun öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu ifade ediliyor.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ OLDU

Avusturya polisi, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlatırken, ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu açıkladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu bildirdi. Saldırganın intihar ettiği kaydedildi.

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