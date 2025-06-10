Graz’da Saldırı, 8 Ölü Ve Yaralı

AVUSTURYA’DA OKULA SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentinde bir okula yönelik bir saldırı meydana geldi. İlk bilgilere göre, bu saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında hem öğrenci hem de öğretmenlerin bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı belirtiliyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Avusturya basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir öğrenci olduğunu duyurdu. Saldırının ardından saldırganın intihar ettiği bilgisi geldi. Olayla ilgili polis tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.