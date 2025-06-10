Haberler

Graz’da Saldırı, 8 Ölü Ve Yaralı

AVUSTURYA’DA OKULA SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentinde bir okula yönelik bir saldırı meydana geldi. İlk bilgilere göre, bu saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında hem öğrenci hem de öğretmenlerin bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı belirtiliyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Avusturya basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir öğrenci olduğunu duyurdu. Saldırının ardından saldırganın intihar ettiği bilgisi geldi. Olayla ilgili polis tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu 488 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Bir rapora göre, İsrail ordusu mayıs ayında Batı Şeria'da 488 Filistinliyi, 17,500 kişi ise 7 Ekim'den sonra gözaltına aldı; ev yıkımları ve infazlar da bildirildi.
Haberler

Burdur’daki Yangında 3 Dekar Arazi Zarar Gördü

Akyaka köyünde çıkan yangında, bir çiftçiye ait 3 dekar buğday arazisi zarar gördü. İtfaiye ekipleri, olay yerine müdahale ederek yangını söndürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.