Graz’da Saldırıda 10 Kişi Öldü

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Avusturya’nın ikinci büyük kenti Graz’da bir okula yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bir anma töreni gerçekleştirildi. Salı günü yerel basında yayımlanan haberlere göre, bu trajik olayda ölenlerin sayısı en az 10 olarak belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Saldırı, Graz halkını derinden etkileyen bir olay oldu. Anma töreni, hayatta kalanlar ve kurbanların aileleri için duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Toplum, yaşanan bu acı olay sonrası birlik ve dayanışma içinde olduklarını göstermeye çalıştı.