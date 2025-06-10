Graz’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda, ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz’daki Dreierschützengasse’de bulunan okulda bir silahlı saldırı gerçekleştiğini ifade ediyor. Grundnig, bu olayda öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu, ayrıca büyük ihtimalle hayatını kaybedenlerin de olduğunu belirtiyor.

SALDIRGAN VE OLAYIN SEYRİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan okul içinde rastgele ateş açtıktan sonra intihar etmiş. Bu durum, olayın korkunç boyutlarını gözler önüne seriyor. Graz’daki bu saldırı, ülke genelinde büyük bir şok yaratmış durumda.