Graz’da Silahlı Saldırıda 10 Kişi Öldü

AVUSTURYA’DAKİ SİLAHLI SALDIRI SONUCU 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’nın Graz şehrinde bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi alındı. Graz kentinin Dreierschützengasse caddesinde meydana gelen olay sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı da bildiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının saldırgan dahil 10 olduğunu ifade etti. Saldırının ardından Başbakan Christian Stocker, programlarını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner de Graz’a doğru hareket etti.