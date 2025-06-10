Graz’da Silahlı Saldırıda 10 Ölü

AVUSTURYA’DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentinde bir liseye meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse’de bulunan okulda gerçekleşen saldırıda çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Olayda, saldırganın da dahil olduğu toplam 10 kişinin öldüğü belirtiliyor. Saldırı sonrası Başbakan Christian Stocker tüm programlarını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının gerçekleştikleri Graz’a yöneliyor. Ülkenin basınında yer alan haberlere göre, bu tür bir saldırı, Avusturya tarihindeki en ağır olaylardan biri olarak kaydediliyor. Saldırganın, 9 kişiyi öldürdükten sonra okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydediliyor. Ayrıca, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı iddiaları öne çıkıyor.

SALDIRI SONRASI DURUM

Saldırganın iki sınıfa rastgele ateş açarak girdiği, ardından intihar ettiği bildiriliyor. Graz’ın bağlı olduğu Steiermark eyaletinin polisinin sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin bulunmadığı ifade ediliyor. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, bölgeye polis birlikleri sevk edildiği ve okulun tahliye edildiği aktarılıyor. Yerel basında yayımlanan haberlere göre, şüphelinin 22 yaşında eski bir öğrenci olduğu ve yasal olarak sahip olduğu iki silahla okula girdiği öne sürüldü. Ayrıca, ağır yaralıların olduğu ve bu nedenle ölü sayısının artabileceği vurgulanıyor.

TAZİYE MESAJLARI

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz’daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır.” ifadelerini kullandı. Van der Bellen, Avusturya’nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Başbakan Christian Stocker ise olayı tüm ülkeyi derinden sarsan “ulusal bir trajedi” olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Stocker, tüm Avusturya’nın yaşadığı acıyı tarif etmenin kelimelerle mümkün olmadığını ifade ederek dayanışma vurgusu yaptı.