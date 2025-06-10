Great Place To Work Sertifikası Kazandı

ÇALIŞANLARIN DİREKT GERİ BİLDİRİMİYLE ŞEKİLLENEN KÜLTÜR

Siemens Healthineers Türkiye, çalışanlarının doğrudan geri bildirimleriyle şekillenen kurum kültürü sayesinde, Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, uluslararası bağımsız değerlendirme kuruluşu Great Place to Work’ün düzenlediği anketle çalışanlar, şirketin sunduğu çalışma ortamı, güven düzeyi ve şirket kültürü hakkında anonim olarak görüşlerini ifade etme fırsatı buldu. İşe alım, bağlılık, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, ödüllendirme sistemleri ve karşılıklı saygıya dayalı şeffaf bir kurum kültürü hakkında soruların yer aldığı anket sonucunda Siemens Healthineers Türkiye, yüksek katılım oranıyla sertifikayı kazanmayı başardı.

UZAKTAN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE ESNEK MODEL

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezlerinde ve saha operasyonlarıyla uzun yıllardır uzaktan çalışma kültürüne sahip olan şirket, Covid-19 salgını döneminin başlangıcında “Sen Neredeysen Healthineers Orada” söylemiyle çalışanlarına esnek çalışma modeline geçtiklerini duyurmuştu. Esnek çalışma modeline tüm dünyada “Healthineers Way Of Working” (HWOW) adını veren şirket, “Sen Neredeysen Healthineers Orada” diyerek çalışanların kendilerine ve işinin gerekliliklerine en uygun çalışma ortamını seçmesine olanak tanıyor. 2023’te, ofis ortamını kişisel verimliliği artırmak, dijitalleşmeyi desteklemek, yaratıcılığı geliştirmek ve ekip ruhuna odaklanmak amacıyla yenileyen şirket, fiziksel çalışma koşullarının yanı sıra geliştirdiği kurum kültürüyle de çalışanlarından olumlu geri bildirimler alıyor.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN TESCİLLENMESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Enis Sonemel, Great Place to Work sertifikasını gurur duydukları şirket kültürünün çalışanları tarafından tescillenmesi olarak değerlendirdiklerini aktardı. 137 yıldır bu topraklarda faaliyet gösteren bir şirket olarak, Great Place to Work sertifikasının kültürlerinin doğal bir yansıması olduğunu belirten Sonemel, “Her bir çalışanımızın sesini dinleyerek yüz yılı aşkın süredir oluşturduğumuz şirket kültürümüz, Healthineers Way of Working çalışma modelimizle birleşerek daha özgür, esnek ve çevik hale geliyor. Aynı zamanda kurduğumuz çalışma modeli, sadece esneklik değil, aynı zamanda sorumluluk ve yaratıcılığı da beraberinde getiriyor. Bugün geldiğimiz noktada, sadece iyi bir iş yeri değil, aynı zamanda sürekli gelişen bir topluluktuk.” şeklinde açıkladı.

GELECEK HEDEFLERİ

Siemens Healthineers Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Deniz Demir Yeniay, 2025 mali yılının sonuna kadar tüm dünyada çalışanlarının yüzde 80’inden fazlasını temsil eden ülkelerde Great Place to Work sertifikası almak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Yeniay, Great Place to Work’ün sadece bir sertifika değil, çalışanlarının sesinin, beklentilerinin ve değerlerinin iş kültürlerine yansımasının resmi olduğunu vurguladı. Çalışan deneyiminin sadece bir insan kaynakları hedefi olmadığını, aynı zamanda şirketlerinin bir pusulası olduğunu ifade eden Yeniay, “Gerçek geri bildirimlerin şeffaflıkla paylaşıldığı, kapsayıcı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak en temel önceliğimiz.” şeklinde değerlendirdi. Çalışanların bu yaklaşımı benimseyip katkı sağlamasının büyük bir onur ve gelişim yolculuklarında en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.