Green Card Başvuru Süresi Ne Zaman?

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Green Card çekilişi için başvurular, ABD Göçmen Çeşitlilik Programı (DV Lottery) dahilinde ücretsiz olarak alınmaya devam ediyor. Amerika’da süresiz çalışma ve oturum hakkı sağlayan Yeşil Kart çekilişine katılım süreci sona yaklaşıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman bitecek? İşte detaylar…

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN KAPANACAK?

Green Card başvuruları, kasım ayının ilk haftası itibarıyla sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler, 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00’a kadar işlemlerini tamamlayabilir. Süre dolduğunda başvurular kapatılacak ve başvuru sahipleri sonuçları beklemeye başlayacak. Yeşil Kart çekilişi, ABD Göçmen Çeşitlilik Programı çerçevesinde düzenleniyor ve çeşitliliği artırmayı hedefliyor. Bu çekilişe başvuru yapmak isteyenlerin, son tarih öncesinde başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Green Card başvuru sonuçları, her yıl mayıs ayında açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 4 Mayıs’ta duyurulmuştu. Bu yıl da muhtemelen, mayıs ayının ilk haftasında sonuçların paylaşılması bekleniyor. Kazananlar, ABD’de süresiz çalışma ve oturma hakkı kazanacak. Başvuru yapan adaylar, sonuçlarını DV Lottery’nın resmi internet sitesi üzerinden kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. Başvuruları kabul edilenlerin, sonraki aşamada gerekli belgeleri tamamlaması önemli.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery’nın resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Adaylar, http://dvprogram.state.gov adresini kullanarak form doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor. Resmi site dışında yapılan başvurular geçersiz sayılabiliyor, bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor. Başvurular, aracı bir kuruma ihtiyaç duyulmadan doğrudan sistem üzerinden yapılabiliyor. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması, değerlendirmenin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.