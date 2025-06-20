Greenart Grup, Yeni Dizisi Gayriresmi İle Dikkat Çekiyor

DİJİTAL PLATFORMLARDA YENİ BİR DÖNEM

Son yıllarda başarılı projeleriyle gözleri üzerine çeken Greenart Grup, şimdi dijital platform için hazırladığı yeni dizisi “Gayriresmi” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği bu projede, başrollerde sevilen oyuncular Erkan Meriç ve Rüya Coriç yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci otururken, dizinin genel hikayesi Vahdet Erdoğan’a ait. Senaryoyu ise Ufuk Cebeci ve Baran Ergün kaleme alıyor. Ortalama 7 dakikalık bölümlerle yayınlanacak olan mini dizi, sinema kalitesinde prodüksiyon detaylarıyla dikkat çekiyor.

FERHAT VE ŞİRİN’İN KOMİK HİKAYESİ

2025 yılına odaklanan dizi, Ferhat ve Şirin adlı karakterlerin birbirlerini tanımadan aynı evde yaşamaya başlaması etrafında gelişiyor. Çift, farklı karakter özelliklerine sahip olsalar da mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Ferhat’ın iki yüzlü bir hayatı var. Evde romantik bir aşık olarak görünüyor ancak dışarıda korkulan bir mafya lideri olarak tanınıyor. Şirin, başarılı bir avukat olup Ferhat’ın karanlık tarafından haberdar değil. Ferhat’ın gizli hayatı, Şirin’le olan ilişkisini karmaşık bir hale getiriyor.

“Nasipse Olur”, “Sil Baştan Kaynanam”, “C Takımı”, “Veda Partisi” ve “C Takımı 2” gibi gişe ve reyting başarısı elde eden projelerle adından söz ettiren Greenart Grup, kurduğu Greenart TV dijital kanalı ile YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. “Gayriresmi” dizisi, bu dönüşümün ilk büyük adımı olarak nitelendiriliyor.