GreenX Kozmetik Konkordato İlan Etti

GREENX KOSMETİK YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

GreenX Kozmetik, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. 1984 yılından beri sektörde yer alan firma, oto ve oda kokuları üretimi yapıyor. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin talebi doğrultusunda 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Konkordato davasında, şirketin mali durumunu değerlendirmek amacıyla 3 uzman isim, konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme açıklamasında, alacaklıların konkordato talebine itiraz etmek için 7 gün süreleri olduğu ve muhalefet delilleri ile birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum olmadığını iddia edebilecekleri kaydedildi. Duruşmanın ise 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da gerçekleşeceği bildirildi.

UZUN YILLARDIR SEKTÖRDEKİ YERİNİ KORUYORDU

41 yıldır sektörde faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp başarılı bir şekilde yeniden yapılanıp yapılamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.