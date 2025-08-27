Haberler

GreenX Kozmetik, Konkordato İlan Etti

GREENX KOZMETİK KONKORDATO İLAN ETTİ

1984 yılından beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirketin talebi doğrultusunda 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin talebi üzerine konkordato sürecini başlattı.

MALİ DURUMUN İNCELENMESİ İÇİN UZMANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Şirketin mali durumunu değerlendirmek için 3 uzman, konkordato komiseri olarak atandı. Mahkeme ilgili ilanında, alacaklıların konkordato talebine itiraz etme hakkının bulunduğunu ve bunu 7 gün içerisinde yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, konkordato mühletinin verilmesini gerektirmeyen bir durumu öne süren alacaklıların, delilleri ile birlikte mahkemeye başvurabilecekleri ifade edildi.

DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Duruşmanın tarihi ise 19 Kasım 2025’te saat 13.30 olarak belirlendi. 41 yıldır sektörde olan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünleri, ev temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve oda kokuları gibi geniş bir ürün yelpazesine sahipti. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılanma imkanının olup olmadığı, önümüzdeki dönem içerisinde netleşecek.

