Greer, AB ile Ticaretin İlerlediğini Belirtti

ABD TİCARET TEMSİLCİSİ GEREKEN GÖRÜŞME DETAYLARINI PAYLAŞTI

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinin hızlı bir şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bugün yapılan görüşmenin oldukça “yapıcı” geçtiğini belirten Greer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı sırasında, devam eden ticaret müzakerelerini ele almak üzere AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

İLERLEYİŞTEN MEMNUNİYETİ VURGULADI

Greer, yapılan açıklamada, AB’nin karşılıklılık esasına dayalı ticaret görüşmeleri için ABD’ye “güvenilir bir başlangıç noktası” sunduğunu vurguladı. Müzakerelerin hızla ilerlemesi konusunda duyduğu memnuniyeti aktaran Greer, “Bugün Paris’teki toplantı, Washington’daki ekiplerimizin teknik müzakereleriyle eş zamanlı gerçekleşti ve AB’nin karşılıklılık esasına dayalı ticaret için somut bir yol bulmaya istekli olduğunu gösteriyor” şeklinde değerlendirme yaptı.

GELİŞMELERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Ticaret Temsilcisi Greer, önümüzdeki günler ve haftalarda yapıcı bağlantıların devam etmesini sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce 23 Mayıs’ta AB ile ticaret görüşmelerinin ilerlemediğini belirtmiş ve 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu açıklamaların ardından Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmenin akabinde ABD, 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak olan yüzde 50’lik tarife kararını 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.