Greg Steube’ye Göre Trump Treni Tasarısı

ABD’DE YENİ YASA TASARISI SUNULDU

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Steube, başkent Washington DC’deki metro sistemi için Başkan Donald Trump’ın adını öneren bir yasa tasarısı hazırladı. The Hill’in bildirdiğine göre, Steube, Washington DC’deki metro sisteminin “Trump Treni” olarak adlandırılmasını amaçlayan bir öneri sundu.

İKİNCİ ADIM: Yeni İsim Önerileri

Tasarının içinde, Washington Metropolitan Bölgesi Ulaşım İdaresi’nin (WMATA) adının, Trump’ın seçim sloganı “Amerika’yı Tekrar Büyük Yap (MAGA)” ile referans verilen “Washington Metropolitan İdaresi Büyük Ulaşımı” olarak değiştirilmesi öneriliyor. Steube, WMATA’nın uzun yıllar federal yardımlardan yararlandığını, fakat hala operasyonel, güvenlik ve mali sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

PERFORMANS VE GÜVEN ODAKLI DÖNÜŞÜM

Steube, bu yasa tasarısının sadece bir isim değişikliği yapmayı hedeflemediğini, aynı zamanda WMATA’nın performans ve güven odaklı bir dönüşüm geçirmesine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Zor durumdaki her kurum gibi WMATA’nın da verimlilik, hizmet kalitesi ve halkın yeniden güven ya da bilinirlik kazanması adına bir kimlik arayışında bulunduğunu vurguladı. Steube, önerilen yeni isimlerin gerekli reformlar için “cesur bir toplama noktası” oluşturmaya yardımcı olacağını savundu.

ÖNCEKİ ÖNERİLER

Daha önce de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Addison McDowell, Washington’daki Dulles Uluslararası Havalimanı’na Trump’ın adının verilmesi için bir öneri sunmuştu. Diğer bir Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson ise, 250 dolarlık banknotlara Trump’ın portresinin basılmasını ön gören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.