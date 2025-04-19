Grekoromen Milli Takım, 5 Madalya Aldı

GREKOREMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI TURNUVADA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİ

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’da gerçekleşen bir turnuvada 5 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Kazakistan’ın Kızılorda şehrinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda dereceye giren sporcular açıklandı. Milli takım, organizasyonu 2 altın ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak, genel sıralamada 3’üncülük elde etti.

ALTIN VE BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Turnuvada madalya kazanan sporcular şu şekilde belirlendi: Altın madalya kazanan sporcular arasında Yunus Emre Başar, 77 kg kategorisinde ve Fatih Bozkurt, 130 kg kategorisinde yer aldı. Bronz madalya kazanan sporcular ise Şervan Çınar (55 kg), Enes Başar (63 kg) ve Mustafa Safa Yıldırım (67 kg) olarak sıralandı. Ayrıca, 5. olan diğer sporcular arasında Azat Sarıyar (67 kg) ve Selçuk Can (72 kg) yer aldı.